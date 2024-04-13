Altın fiyatlarında savaş alarmı! İslam Memiş uyardı... 13 Nisan altın fiyatları

İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçilik yerleşkesine saldırı düzenlenmesinin ardından İsrail-İran hattında tırmanan gerilim sürüyor. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons altın ve gram altında savaş ihtimalinin fiyatlanmaya başladığını söyledi.

"Birikimlerinize sahip çıkın, işler iyi bir yere gitmiyor!" diyen İslam Memiş, rakam vererek gram altın ve ons altın üzerinden tahminini açıkladı.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş, kişisel Youtube kanalında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savaşırız derler savaşmazlar, savaşmayız derler savaşırlar. Dış politika at yarışı oynamaya benzemez. Böyle ortamlarda malına sahip çıkıp bir kenarda oturacaksın. Oynayanı bu ortamda tam oynatırlar. Jeopolitik gerilimlerde direnç ve destek seviyesi olmaz. Açıklamalar yön belirler. Bu ortamda yükseliş ya da düşüş fiyatlanmaz. Kontrollü bir çatışma olacak mı, olmayacak mı fiyatlanır. Çatışma başlarsa 3 bin dolar, iptal olursa 2 bin 200 dolar.

İran-İsrail gerilimi olsa da olmada bu yıl ki hedefimiz belli. 3.000-3.500 lira aralığı gram altın, 32-34 lira aralığı gram gümüş. Ons altında 2.350 dolar üzeri panik yapmayın dedim. Şu an 2.337 dolar korkan varsa alsın.

Birikimlerinize sahip çıkın, işler iyi bir yere gitmiyor!

Sonuç itibariyle bugün ons altın 100 dolar, gram altın 140 lira geriledi. Artık top sizde. İran vurursa 3.000 dolar, İran vurmazsa 2.200 dolar. Panik ve korkuyla pozisyon açanlar için mücadelem bugünlük bu kadar." ifadelerini kullandı.

13 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.483,83

Gram altın satış: 2.484,29

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.233,00

Çeyrek altın satış: 4.637,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.414,00

Yarım altın satış: 8.881,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.905,00

Tam altın satış: 17.421,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.989,00

Cumhuriyet altını satış: 17.246,00

ATA ALTIN NE KADAR?