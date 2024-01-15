Altın yatırımcıları dikkat! Bu haber sizi ilgilendiriyor

Yatırımcılar için altın niteliğinde haber Sarraf Bayram Erdoğan tarafından geldi. Altın yatırımının önemine vurgu yapan Erdoğan, en çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu belirtip önemli açıklamalarda buundu. Sarraf Bayram Erdoğan, en çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu söyleyerek, "2024 yılının ilk yarısında çeyrek altının 4 bin seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT

2023 senesinin başı ile 2024 yılının başında altında meydana gelen gelişmeleri değerlendiren sarraf Bayram Erdoğan, altının 1 yıl içerisinde yüzde 90 seviyesinde artış gösterdiğini söyledi. Vatandaşların en çok fiziki altını tercih ettiğini söyleyen Erdoğan şu sözleri söyledi:

"Altının 2023 yılı başı itibarıyla gram fiyatı bin 100 TL, çeyrek altın ise bin 800 TL’ydi. 2023 yılında genel beklenti, gördüğümüz rakamların biraz daha üzerindeydi. Şu an itibarıyla gram altınımız, 2 bin 80 TL seviyesine ulaştı. Çeyrek altınımızda 3 bin 420 TL seviyelerinde. 2023 yılından 2024 yılı başına kadar 1 yıllık süreç içerisinde altındaki artış yüzde 89-90’ları buldu. 2023 yılı boyunca dolardaki artış yüzde 50-55 Euro yine yüzde 50-55’lerde kaldı. Altının dolar karşısındaki değeri ortalama yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi. Bu da şu demek; 2023 yılı başı itibarıyla 100 bin TL’si olan bir vatandaşımız 2024 yılının başında 190 bin TL’sini aldı. Dolara yatırım yapan vatandaşımız da 155 bin TL’sini aldı. Onsta beklenen rakamlar 2 bin 300 bandındaydı. Şu anda 2 bin 40 - 2 bin 30 bandında. 2024 yılı ilk yarısında onsun 2 bin 300 - 2 bin 400 seviyelerini bulacağını öngörüyoruz. 2024 yılı ilk yarısında doları da 33- 34 gibi düşünürsek, altının gram fiyatının 2 bin 80 TL’den 2 bin 500 seviyelerine çıkacağını değerlendiriyoruz. Eğer gram altın 2 bin 500 TL olursa; çeyrek altınımızda 4 bin - 4 bin 100 seviyelerini görecektir. Vatandaşlarımızın fiziki altına olan talebi arttı. Özellikle son 15-20 günlük süreç içerisinde çok ciddi şekilde yatırım altınlarının satışlarında yüzde 50-60’a yakın artışlar gözlemlemekteyiz"

ALTIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI

En çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde tamamladı: