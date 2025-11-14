Altın yatırımcısına kötü haber: Haftayı kayıpla kapattı

Haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 830 bin liraya indi.

GÜN İÇİNDE EN YÜKSEK 5 MİLYON 960 BİN LİRAYI GÖRDÜ

Altın piyasasında, gün içerisinde en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 960 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün (Perşembe) günü 5 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı ise 947,74 kilogram oldu.

Piyasadaki tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira olarak hesaplandı.

ALTIN BORSASINDA GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında Cuma günü en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

Uğuras Kıymetli Madenler

NMGlobal Kıymetli Madenler

Yapı ve Kredi Bankası

Altınbaş Kıymetli Madenler

INTL HRM Kıymetli Madenler