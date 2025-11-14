Altın yatırımcısına kötü haber: Haftayı kayıpla kapattı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, Cuma günü işlemlerinde yüzde 1,9'luk bir azalış yaşayarak haftayı tamamladı.
Haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 830 bin liraya indi.
GÜN İÇİNDE EN YÜKSEK 5 MİLYON 960 BİN LİRAYI GÖRDÜ
Altın piyasasında, gün içerisinde en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 960 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, dün (Perşembe) günü 5 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı ise 947,74 kilogram oldu.
Piyasadaki tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira olarak hesaplandı.
ALTIN BORSASINDA GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI
Altın borsasında Cuma günü en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:
Uğuras Kıymetli Madenler
NMGlobal Kıymetli Madenler
Yapı ve Kredi Bankası
Altınbaş Kıymetli Madenler
INTL HRM Kıymetli Madenler