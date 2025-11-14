Altın yatırımcısına kötü haber: Haftayı kayıpla kapattı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, Cuma günü işlemlerinde yüzde 1,9'luk bir azalış yaşayarak haftayı tamamladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Altın yatırımcısına kötü haber: Haftayı kayıpla kapattı
Yayınlanma:

Haftanın son işlem gününde, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 5 milyon 830 bin liraya indi.

GÜN İÇİNDE EN YÜKSEK 5 MİLYON 960 BİN LİRAYI GÖRDÜ

Altın piyasasında, gün içerisinde en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek ise 5 milyon 960 bin lira seviyeleri görüldü. Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün (Perşembe) günü 5 milyon 940 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı ise 947,74 kilogram oldu.

Piyasadaki tüm metallerde gerçekleşen toplam işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira olarak hesaplandı.

ALTIN BORSASINDA GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında Cuma günü en fazla işlem yapan kurumlar şu şekilde sıralandı:

Uğuras Kıymetli Madenler

NMGlobal Kıymetli Madenler

Yapı ve Kredi Bankası

Altınbaş Kıymetli Madenler

INTL HRM Kıymetli Madenler

RTÜK'te tarihi seçim: 31 yıl sonra ilk kez bir kadın başkan vekili seçildiRTÜK'te tarihi seçim: 31 yıl sonra ilk kez bir kadın başkan vekili seçildiGündem
Balıkesir üç aydır sallanıyor! Uzman Bülent Özmen: 'Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmedi'Balıkesir üç aydır sallanıyor! Uzman Bülent Özmen: 'Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmedi'Gündem
altın fiyatları
Günün Manşetleri
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
İrtibatı kesilen yangın söndürme uçağı bulundu
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!
Altın yeniden atağa kalktı! Altın yeniden atağa kalktı!
Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı? Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı?
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Sadece 3 gün sürecek! Tarım Kredi Market’te hafta sonu indirimi başladı Sadece 3 gün sürecek! Tarım Kredi Market’te hafta sonu indirimi başladı