RTÜK'te tarihi seçim: 31 yıl sonra ilk kez bir kadın başkan vekili seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, Başkan Vekilliği görevi için bir seçim yapıldı. Seçim sonucunda, Üst Kurul Üyelerinden Dr. Deniz Güçer, RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi. Bu gelişme, 31 yıllık RTÜK tarihinde ilk kez bir kadın üyenin RTÜK Başkan Vekili olarak seçilmesiyle bir ilk olarak kayıtlara geçti.

RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer, göreve seçildikten sonra yaptığı açıklamada, "Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

YENİ ÜYELER ÖZDEMİR VE ÇELİKER GÖREVLERİNE BAŞLADI

Yapılan seçimin neticesinde yeni Başkan Vekili (Güçer) görevine başlarken, aynı toplantı esnasında RTÜK Üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker de Üst Kurul’daki görevlerine başladı.

Uzun yıllar kamuda hizmet veren Orhan Özdemir'in, daha önce RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğu ve RTÜK’ün kurumsal çalışmalarına pek çok katkı sağladığı belirtildi. Fatma Çeliker'in ise 25 yıl önce RTÜK'te memur olarak göreve başladığı, bu süreçte pek çok idari görevde bulunduğu ve başarılı çalışmalara imza attığı bilgisi verildi. Çeliker, Üye seçilmeden önceki görevinde RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni Üyelerin, yayıncı kuruluşlarla iş birliğini güçlendirerek toplumsal duyarlılığı esas alan projelerin hayata geçirilmesi sürecine katkı sağlaması bekleniyor.

RTÜK TARİHİNDE BİR İLK: İKİ KADIN ÜYE

Yeni Başkan Vekili ve Üyelerin göreve başlamasıyla birlikte, Üst Kurulda ilk defa, biri Başkan Vekili olmak üzere iki kadın Üye görev almış oldu. 2021 yılında RTÜK Üyesi olarak seçilen Dr. Deniz Güçer, bu atamaya kadar Üst Kuruldaki tek kadın Üyeydi. Fatma Çeliker’in de Üye seçilmesiyle birlikte, RTÜK tarihinde ilk kez iki kadın üye Üst Kurulda görev yapmaya başlamış oldu.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yeni Başkan Vekilini ve Üyeleri tebrik ederek, hem Başkan Vekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurulda iki kadın Üyenin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Daniş, RTÜK’ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım atıldığını vurguladı.

Daniş, "Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak." dedi.