Samsung’un zammı cep yakacak! Akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarına yeni dalga geliyor

Yapay zeka işleme kapasitesi yüksek sunucularda kullanılan DDR5 çipleri, küresel veri merkezi yatırımlarındaki hızlı büyüme nedeniyle ciddi bir arz sıkıntısıyla karşı karşıya bulunuyor. Bu durumun, fiyatların agresif biçimde yukarı çekilmesine yol açtığı ifade ediliyor.

FİYATLAR YÜZDE 60'A VARAN ORANDA ARTTI: İŞTE O RAKAMLAR

Çip dağıtıcısı Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, büyük veri merkezi şirketlerinin artık yeterli ürün bulmakta zorlandığını belirterek, birçok müşterinin "kıtlığı kabullenmek zorunda kaldığını" söyledi.

Fiyat artışları rakamlara da yansıdı. Samsung'un 32 GB DDR5 modülleri Eylül ayında 149 dolarken, Kasım ayında 239 dolara yükseldi. 16 GB DDR5 yüzde 50 artarak 135 dolara çıktı; 128 GB DDR5 modülleri ise yüzde 50 zamla 1.194 dolara ulaştı. 64 GB ve 96 GB kapasiteli DDR5 modüllerinde de yüzde 30 oranında artış görüldüğü bildirildi. Bellek arzındaki darlığın o kadar kritik seviyeye ulaştığı, birçok şirketin stok yapma yarışına girdiği belirtiliyor. Çin'in en büyük sözleşmeli çip üreticisi SMIC, bellek krizinin diğer çip türlerine yönelik siparişleri de geciktirdiğini açıkladı. Akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise yükselen bellek maliyetlerinin cihaz üretim giderlerini artırmaya başladığını duyurdu.

Son yıllarda yapay zekâ çiplerinde rakiplerinin gerisinde kalan Samsung'un, bellek tarafındaki güçlü konumu sayesinde fiyatlama gücünü artırmış durumda olduğu belirtiliyor. KB Securities'ten Jeff Kim, Samsung'un pazar gücünün SK Hynix ve Micron'un önüne geçtiğini belirtiyor. TrendForce analisti Ellie Wang'e göre ise Samsung, Ekim-Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40-50 aralığında artırabilir. Bu oranın, sektör ortalaması olan yüzde 30'un oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor.