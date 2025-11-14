TFF açıkladı: Emirhan Topçu milli takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'ın aday kadrosunda bulunan Emirhan Topçu, yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki antrenmana katılamadı. Oyuncunun arka adalesinde meydana gelen problem üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bir karar aldı ve Emirhan Topçu'nun aday kadrodan çıkarıldığını ilan etti.

TEDAVİSİ KULÜBÜNDE SÜRECEK

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan resmi açıklamada, oyuncunun durumu hakkında net bilgi verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu."