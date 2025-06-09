Altın yatırımcısına tarihi uyarı: Trump’ın yeni yasa tasarısı fiyatları fırlatabilir!

ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu vergi indirimi tasarısı, ABD ekonomisinde yeni bir risk dalgası yarattı. Artan belirsizliklerle birlikte uzmanlar, yatırımcıların güvenli liman altına yönelebileceğini belirtiyor. Tahminlere göre ons altın 4 bin doları zorlayabilir.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Altın yatırımcısına tarihi uyarı: Trump’ın yeni yasa tasarısı fiyatları fırlatabilir!
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Ekonomim'e göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın “büyük güzel yasa tasarısı” olarak tanımladığı yeni vergi indirimi paketi, küresel piyasalarda çalkantılara yol açtı. Ekonomik belirsizlikleri artıran bu adım, yatırımcıları güvenli liman arayışına itti. Uzmanlara göre bu arayışın ilk adresi yine altın olacak.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR TAHMİNİ

Dünya Altın Konseyi, son değerlendirmesinde, ABD’deki yasa tasarısı ve ülkenin kredi notuna dair endişelerin altın fiyatlarını tetikleyebileceğine dikkat çekti. Konsey, ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükselişin altına olan talebi azaltmak yerine artırabileceğini belirtti.

Varlık yönetim şirketi State Street, şu an 3.310 dolar seviyesinde olan ons altının orta vadede yüzde 20 artış potansiyeli taşıdığını belirtti. Bu da ons altının 6-9 ay içinde 4 bin dolara ulaşabileceği anlamına geliyor. Şirket bu senaryonun gerçekleşme ihtimalini yüzde 30 olarak açıkladı.

Küresel piyasalarda yakından takip edilen Goldman Sachs ise ons altın için iki ayrı senaryo sundu. Baz senaryoda 2025 sonunda ons altının fiyatı 3.700 dolar. Yüksek risk senaryosunda ise bu rakam 4.500 dolara kadar çıkabilir.

GRAM ALTIN 5 YILDA %1.072 YÜKSELDİ

Küresel gelişmelerin etkisiyle gram altın fiyatlarında da tarihi zirveler görüldü. 5 yıl önce 366 TL olan gram altın, geçen haftayı 4.291 TL seviyesinde kapattı. Bu süreçte yatırımcısına %1.072 kazanç sağlayan gram altın, dövizdeki yükselişle birlikte değerini katladı.

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