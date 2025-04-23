Altına hücum bankaları alarma geçirdi: Kredi kartı limitleri hakkında yeni karar!

Küresel çapta artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle ons altın fiyatı bu sabah 3 bin 500 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde ise çeyrek altın 7 bin 100 liraya kadar yükseldi. Altındaki bu hızlı tırmanış, yatırımcıların altın alımına yönelmesine neden olurken, altın fonları da tarihinin en büyük haftalık para girişine sahne oldu.

Yatırım tercihlerinde yaşanan bu yönelme, bankaları da harekete geçirdi. Pek çok banka, müşterilerine hem kredi kartı ekstrelerine notlar düşerek hem de SMS yoluyla uyarılar göndererek bazı işlemler konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sözcü’de yer alan habere göre; son günlerde birçok banka müşterisinin, kredi kartlarının nakit avans limitlerini ya da ihtiyaç kredilerini kullanarak altın alımı yaptığı ortaya çıktı. Bu durum karşısında finansal sistemin risklerini minimize etmek isteyen bankalar, uyarılarını sıklaştırdı.

Gönderilen mesajlarda şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartınız ile döviz, altın veya kripto varlık alımı; vadesi gelmemiş kredilerin erken kapatılması; makul gerekçesi bulunmayan para transferleri ve nakit çekim limitinin aşılması gibi işlemler, kartınızın kullanımının kısıtlanmasına ya da tamamen kapatılmasına neden olabilir."

Bankalar, bu tür işlemlerin finansal istikrarı tehdit edebileceğini belirterek kullanıcıları daha dikkatli davranmaları konusunda uyardı.