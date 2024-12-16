Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya geriledi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya geriledi.

Sude İnak Sude İnak
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya geriledi!
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Altın piyasasında en düşük 2 milyon 982 bin lira, en yüksek 3 milyon 29 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 23 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 3 milyon 35 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 566 milyon 964 bin 885,47 lira, işlem miktarı ise 1.184,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 583 milyon 179 bin 630,63 lira düzeyinde gerçekleşti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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