Altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya geriledi!

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 982 bin lira, en yüksek 3 milyon 29 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 23 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 3 milyon 35 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 566 milyon 964 bin 885,47 lira, işlem miktarı ise 1.184,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 583 milyon 179 bin 630,63 lira düzeyinde gerçekleşti.