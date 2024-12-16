Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi: ilk açıklama geldi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Toplantının ardından ilk açıklama TÜRK-İŞ'ten geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 3. toplantı için bir tarih belirlenmediğini belirterek, "Ücreti hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz" dedi.

Sude İnak Sude İnak
Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi: ilk açıklama geldi!
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Asgari ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Toplantının ardından  açıklamalar geldi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı olan asgari ücret konusunu görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli. Bu dikkate alınarak ücret belirlenmeli. Hazine ve Maliye Bakanımız kötü günler geride kaldı diyor. Bu elbette vatandaşları sevindirir. Bu iyi günlerden biz de faydalanmak istiyoruz. Asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını verebilsinler, tencerelerini kaynatabilsinler. Bunları tartıştık. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız 3. toplantı gününü bildirecekler, bugün belli olmadı. 3. toplantıdan önce bir rakam belirlenmesini talep ediyoruz. Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız. Biz para isteyen tarafız, veren taraf değiliz. Ücreti hükümetin veya işverenlerin söylemesini talep ediyoruz" dedi.

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