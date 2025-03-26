Altının kilogram fiyatı rekor seviyeye yükseldi!

Borsa İstanbul’da standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 730 bin liraya ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altına olan ilgi artarken, yatırımcılar fiyatların seyrini merakla takip ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Altının kilogram fiyatı rekor seviyeye yükseldi!
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yükselişini sürdürerek 3 milyon 730 bin liraya çıktı. Gün içinde en düşük 3 milyon 715 bin lirayı gören altın, en yüksek 3 milyon 740 bin liraya kadar yükseldi.

Altının kilogram fiyatı, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazanarak 3 milyon 730 bin liradan işlem gördü. Önceki gün 3 milyon 722 bin liradan kapanan altın fiyatları, küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle yükseliş trendini sürdürdü.

Günün işlem hacmi ise 2 milyar 41 milyon 384 bin 332,10 lira olarak gerçekleşirken, toplam işlem miktarı 548,88 kilogram oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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