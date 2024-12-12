Antalya, 10 yılda 112 milyon turist ağırladı

Denizi, kumu, güneşi, antik kentleri ve tarihi eserleriyle merak uyandıran Antalya'nın 10 yıllık turizm verisi analiz edildi.

2015-2024 arasında Antalya'yı yurt dışından 112 milyon 722 bin turist ziyaret etti.

Rusya'dan 36 milyon 40 bin, Almanya'dan 25 milyon ziyaretçi Antalya'da tatil yaptı. Bu toplam ziyaretçilerin yarısına denk geliyor. Bu iki ülkeyi 7 milyon 183 bin ile İngiltere, 5 milyon 965 binle Ukrayna takip etti.

Son 10 yılda tatil rotasını Antalya'ya çeviren gurbetçiler de 6 milyona yakın ziyaretçiyle Antalya turizmine önemli ivme kazandırdı.

Antalya turizminde son yılların en önemli olaylarından biri de Doğu Avrupa pazarındaki yükseliş. Polonya, Romanya, Macaristan, Çekya, Slovakya, ve Sırbistan'dan 2 milyon 400 bin turist Antalya'da tatil yaptı.