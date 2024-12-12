İBB'de taşınmazların tahsisleri iptal edildi! İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine tahsis yapılamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine yapılan taşınmazların tahsisleri iptal edildi. Karar AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı.

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İBB'de taşınmazların tahsisleri iptal edildi! İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneğine tahsis yapılamayacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı toplantılarının 2. oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pendik'teki taşınmazın, yurt ve iaşe faaliyetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılında İlim Yayma Cemiyetine 25 yıl süreyle ve bedelsiz olarak yapılan tahsisin iptal edilmesi konuşuldu.

Hukuk Komisyonu ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonu'ndaki AK Partili Meclis üyeleri, tahsis iptali teklifine şerh koydu.

Mecliste yapılan oylamada, tahsis iptal kararı AK Partili üyelerin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste, Eyüpsultan'da mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazın 5 yıl süreyle bedelsiz olarak Eyüpsultan Belediyesine tahsis edilmesi de görüşüldü.

Tahsis kararı, oy birliğiyle kabul edildi.

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