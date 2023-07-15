Arabasını satacaklar dikkat! 300 bin lira cezası var

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele için art arda adımlar attı. Bakanlık, aldığı tedbirlerin yanında denetimlerini de yoğunlaştırdı.

Düzenlemeye göre, tüm gerçek ve tüzel kişiler, düzenlemeye aykırı ilan vermeleri halinde "ilan platformları" tarafından uyarılacak.

Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanları verenlere ilişkin bilgiler platform tarafından Bakanlığa iletilecek.

Bu kapsamda, düzenlemeye aykırı her bir ilan "ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti" kabul edilecek. İlan verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu nedenle fiyatın tavsiye edilen güncel satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenmesi önem taşıyor.