İkinci el araç satışlarında yeni dönem! Ticaret Bakanlığı fiyatlarla ilgili harekete geçti...

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte ikinci el araç satışlarında yeni dönem başlamış oldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında etkinliği sağlamak için çalışmalara titizlikle devam edildiği bildirildi.

Açıklamada, tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaları ortadan kaldırmak adına ilave tedbirlerin uygulamaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

SIFIR FİYATININ ÜZERİNDE İKİNCİ EL ARAÇ SATANLARA CEZA GELİYOR!

Bu kapsamda, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi.

Değişiklikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirildi.

15 Temmuz'da yürürlüğe girecek düzenleme, tüm gerçek ve tüzel kişilerin gerek bireysel gerekse ticari ilanlarını kapsayacak.

Tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek ilanlar hakkında "ilan platformları" tarafından uyarılacağına işaret edilerek, "Bu uyarıya rağmen söz konusu kısıtlamaya aykırı olarak verilen ilanlar ile ilan verene ilişkin bilgiler, ilan platformu tarafından Bakanlığımıza iletilecektir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık tarafından 6 ay süreyle (1 Ocak 2024 tarihine kadar) uzatılmasına karar verilen "6 ay-6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına" aykırılık teşkil eden satışlara kısıtlama getirildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: