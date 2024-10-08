Araç almayı düşünenler dikkat: Faizler düşerse piyasa nasıl etkilenir?

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma politikaları çerçevesinde son dönemde kredi faiz oranları önemli ölçüde yükselmişti. Bu durum, taşıt kredilerine de yansımıştı. Ancak Merkez Bankası'nın son açıkladığı ankete göre, yüksek faiz döneminin sonuna gelindiği öngörülüyor.

Taşıt Kredilerinde Son Durum

Merkez Bankası’nın 2024 yılı 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi’ne göre bankaların beklentisi, yılın son çeyreğinde konut kredisi standartlarının gevşeyeceği, taşıt kredilerindeki sıkılaşmanın sona ereceği ve bireysel kredilerdeki sıkılaşmanın devam edeceği yönünde. Taşıt kredilerine yönelik talebin artışa geçeceği öngörülüyor.

Taşıt Kredilerinde Faiz Düşüşü Ne Zaman Başlayacak?

Faizlerdeki düşüş beklentisi ne zaman gerçekleşecek sorusu önemli. Şu an itibarıyla taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3.50 seviyelerinde. 400 bin TL'lik bir taşıt kredisi çekilmek istendiğinde, 36 ay vadeli ödeme planında aylık taksitler yaklaşık 23.000 TL'yi buluyor. Ancak kredi vadesi ve sağlayıcı finansman kuruluşlarına göre ödemelerde farklılıklar olabiliyor.

Faiz Oranları Düşerse Araç Fiyatları Ne Olur?

Faizlerdeki düşüş, otomobil satışlarına olumlu bir etki yapacak ve talep artışına neden olacaktır. Geçmişte konut kredisi faizlerinde yaşanan düşüşlerin konut fiyatlarını artırdığı görülmüştü. Benzer bir durumun taşıt piyasasında da yaşanabileceği tahmin ediliyor. Talep artışı, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarını yukarı çekebilir. Ancak bu fiyat artışlarının kabul edilebilir seviyelerde kalması ve sıfır araç fiyatlarının piyasa için referans oluşturması bekleniyor.

Uzman Görüşü

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, faiz oranlarının yükselmesi ve krediye erişimde yaşanan zorlukların, özellikle ikinci el otomobil piyasasında durağanlığa yol açtığını belirtti. Son dönemde faiz oranlarında bir miktar düşüş yaşandığını ve sıfır araçlarda görülen fiyat artışlarıyla birlikte, ikinci el araç satışlarında da hareketlenme olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde, faiz oranlarında düşüşün devam etmesi ve kredi erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte, otomobil satışlarının hem sıfır hem de ikinci el araçlarda önemli ölçüde artması bekleniyor.