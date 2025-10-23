Araç sahipleri dikkat! Brent petrol fırladı, cuma gece yarısı zam bekleniyor!

Akaryakıt piyasaları, ABD'den gelen son dakika haberiyle çalkalandı. Artan brent petrol fiyatları, Türkiye'de motorin fiyatlarına büyük bir zam beklentisini beraberinde getirdi. Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

ABD'NİN RUS PETROL DEVLERİNE YAPTIRIMI BRENT PETROLÜ UÇURDU

Küresel enerji piyasalarında tansiyonu yükselten gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni yaptırım kararı oldu. Bu karar, uluslararası enerji piyasalarında büyük bir yankı uyandırdı. Kararla birlikte, Rusya’nın en büyük petrol devleri arasında yer alan Rosneft ve Lukoil, ABD’nin yaptırım listesine dahil edildi.

Bu kararın ardından, adı geçen şirketlerle ticari ilişkisi bulunan ülkelerin de dolaylı olarak etkilenmesi bekleniyor. Yaptırım haberinin hemen ardından brent petrol fiyatları hızla yükselişe geçti. Bu durum, yurt içi akaryakıt fiyatlarında da yeni zam beklentilerini gündeme getirdi.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla piyasalardaki son durumu ve beklenen zammı duyurdu. Aydilek, piyasalardaki hareketliliği "Çarşı karıştı" ifadesiyle özetledi.

Aydilek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çarşı karıştı. ABD, Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi. Motorin fiyatları uluslararası piyasalarda hızla arttı. Bayiler düşük fiyattan motorin almak için alarma geçti. Fiyatlar gerilemezse cuma gece yarısı 2 TL dolayında zam var.”