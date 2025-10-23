Real Madrid'de kazan kaynıyor! Soyunma odası karıştı, Alonso'nun 'kültür savaşı' başladı!

Geçtiğimiz ay Atletico Madrid karşısında alınan 5-2'lik ağır yenilgi, Real Madrid için sadece skor tablosundaki acı bir sonuç olmadı; kulübün kimliğinde derin yaralar açtı. Mükemmellik ilkesi üzerine kurulu bir camia için sergilenen o performans, odaklanma eksikliği, mücadele ruhundaki zayıflık ve liderlik konularında ciddi çatlakları gün yüzüne çıkardı.

The Athletic'in haberine göre, maçın ardından soyunma odasında tansiyon oldukça yüksekti. Takımın tecrübeli isimleri, genç oyuncularla hazırlık ve profesyonellik konularında yüzleşti. Xabi Alonso ise teknik ekibiyle kapalı kapılar ardında bir toplantı yaparak, sorunların sadece saha içinde mi başladığını, yoksa kulüp içindeki daha derin kökleri mi olduğunu masaya yatırdı.

Madrid yönetimi de problemin taktiksel bir hatadan ziyade, daha sistemsel bir sorun olduğu hissine kapılmaya başladı. O hezimetten bu yana takımın sahaya yansıttığı tepki istikrarlı görünse de, pek ikna edici bulunmuyor. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen birkaç galibiyet gerginliği bir nebze azaltsa da, asıl zorlu sınavlar şimdi başlıyor. Ufukta Barcelona ve Liverpool gibi dev maçlar varken, takımın zihinsel kırılganlığının yeniden ortaya çıkma riski bulunuyor. Görevinin henüz ilk aylarında olan Alonso için ise bu süreç, ya otoritesini sağlamlaştıracak ya da yeniden yapılanmanın ne kadar uzun soluklu bir maraton olduğunu gözler önüne serecek.

LİDERLİK BOŞLUĞU VE EGO DÖNEMİ

Real Madrid’in son on yıldaki ezici üstünlüğü, büyük ölçüde Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal ve Nacho Fernandez gibi isimlerin hem antrenman sahasında hem de maçlarda sergilediği istikrar ve örnek karakterle sürdürülmüştü. Bugün gelinen noktada ise o efsanevi gruptan geriye yalnızca Dani Carvajal kaldı; kaptanlık bandıyla birlikte neredeyse tüm liderlik yükünü tek başına omuzluyor. Modric, Kroos, Lucas Vazquez ve Nacho’nun ayrılışlarıyla oluşan büyük boşluğu henüz kimse tam anlamıyla doldurabilmiş değil.

Eski teknik direktör Carlo Ancelotti, bu geçiş döneminin sancılarını sık sık dile getirirdi. Ancelotti, bu tecrübeli oyuncuların takıma etkisini sahadaki dakikalarından çok, soyunma odasındaki ağırlıklarıyla ölçer, onlara “atmosferin koruyucuları” derdi.

Artık Xabi Alonso’nun yönetimindeki Madrid, daha genç, daha enerjik ama aynı zamanda daha kırılgan bir yapıya sahip. Federico Valverde, örnek davranışlarıyla sessiz bir liderlik sergiliyor; Aurelien Tchouameni disiplinli bir görüntü çizse de hâlâ öğrenme aşamasında; Kylian Mbappé maçlarda büyüleyici performanslar sergilese de günlük antrenman temposunda biraz mesafeli duruyor; Jude Bellingham ise Madrid hikâyesinin henüz çok başında olmasına rağmen, beklendiğinden çok daha erken bir şekilde liderlik rolüne itilmiş durumda.

VINICIUS JUNIOR KRİZİ İDDİASI

Bu yeni dönemde bazı sorunlar da su yüzüne çıkmaya başladı. Bir dönem Madrid’in yeni enerjisinin ve hücum gücünün simgesi haline gelen Vinicius Junior’un, devam eden sözleşme yenileme görüşmeleri nedeniyle kulüple bir anlaşmazlık yaşadığı iddia ediliyor.

Basına yansıyan haberlere göre, Brezilyalı yıldız kendisine sunulan birden fazla teklifi geri çevirdi. Vinicius'un, takımın diğer süperstarları Mbappé ve Bellingham'dan, hatta yıllardır kulüpte forma giyen diğer önemli isimlerden daha yüksek bir maaş alması gerektiğini savunduğu belirtiliyor. Kulüp çevreleri, konunun artık salt maddi bir pazarlıktan çıkarak sembolik bir statü meselesine dönüştüğünü ifade ediyor. Vinicius, takıma yaptığı katkıların ve ulaştığı statünün, kulübün en üst maaş grubunda yer almayı hak ettiğine inanıyor.

ALONSO’NUN VALDEBEBAS’TAKİ KÜLTÜR SAVAŞI

Eski Bayer Leverkusen teknik direktörü Alonso'nun Madrid'e gelişinin tek sebebinin maç kazanmak olmadığı, aynı zamanda kulüpte yerleşmiş bazı “kötü alışkanlıkları” değiştirmek olduğu belirtiliyor. Alonso, Valdebebas'taki (Real Madrid'in antrenman tesisleri) görevine başlar başlamaz bazı kuralları sıkılaştırdı: tesislere zamanında gelmeyi zorunlu kıldı, antrenman temposunu gözle görülür şekilde yükseltti ve takımdaki “yıldızlar” ile “yeni gelenler” arasındaki görünmez hiyerarşiyi ortadan kaldırmaya çalıştı.

Kulüpten bir çalışanın aktardığına göre, Alonso “sadece kenardan izleyen değil, oyuncularla birlikte antrenman yapan bir teknik direktör.” Verdiği mesaj ise oldukça net: Artık sadece sahip olunan yetenek yeterli değil, adanmışlık ve disiplin de gerekiyor.

Ancak, sonuç odaklı bir dev kulüpte kültürel bir dönüşümü hayata geçirmek yavaş ilerleyen bir süreç. Madrid kulübü içinde bazıları, Alonso’nun temel amacını “lüks bir takımı disiplinli bir takıma dönüştürmek” olarak tanımlıyor. Onun tavizsiz, doğrudan ve müdahaleci yönetim tarzı, Ancelotti’nin daha sakin ve oyuncu odaklı yönetim anlayışından belirgin şekilde farklılaşıyor. Yine de takım içinde geç kalma, bireysel ego gösterileri, zaman zaman görülen rehavet gibi eski alışkanlıkların henüz tamamen silinemediği de gelen haberler arasında.

Alonso’nun mücadelesi, sadece taktiksel değil, aynı zamanda psikolojik bir boyut da taşıyor — önlerindeki büyük maçlar öncesinde takımın kaybolan kolektif ruhunu yeniden inşa etme savaşı veriyor.

ALONSO'DAN U21 LİGİ VE GENÇ OYUNCU ÇAĞRISI

Xabi Alonso’nun vizyonu yalnızca A takımla sınırlı değil. Son haftalarda yaptığı açıklamalarda, Almanya’da Jürgen Klopp’un dile getirdiği bir U21 ligi fikrini desteklediğini ve benzer bir yapının İspanya’da da kurulması gerektiğini savundu. Alonso, genç oyuncuların gelişimindeki kritik boşluğa dikkat çekiyor: “Genç futbol ile profesyonel seviye arasında kaybolup giden bir kuşak var,” diyor Alonso. Ona göre, “Oyunculara erken yaşta sorumluluk kazandıracak, düzenli bir rekabet ortamına ihtiyacımız var.”

Nico Paz, Arda Güler ve Alvaro Rodriguez gibi isimlerin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Alonso, bu oyuncuların elit futbola geçiş yapabilmeleri için yeterli rekabet alanı bulamadıklarını düşünüyor. Alonso’ya göre, bu boşluğu doldurmak ve genç oyuncuların gelişimlerinde "kayıp yıllar" yaşamadan olgunlaşmalarını sağlamak için yapısal bir reformun şart olduğu görüşünde.