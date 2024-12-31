Araç sahipleri dikkat: Rekor zam öncesi son gün!

1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanacak yeni ücret tarifesi, yüzde 43,93 oranındaki yeniden değerleme oranına göre belirlenmiş durumda. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, TÜVTÜRK'ün yeni fiyatları şu şekilde:

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için ücretler 927,60 TL’den 1.335 TL’ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için muayene ücreti 1.821,60 TL’den 2.621 TL’ye çıkacak.

Otobüs, kamyon ve çekiciler için ise ücretler 2.462,40 TL’den 3.544 TL’ye yükselecek.

Zamlı ücretlerle birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezaları da yaklaşık yüzde 50 oranında artacak. Araç sahiplerinin bütçesini zorlayacak bu zamlarla ilgili detaylara TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.