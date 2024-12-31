Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti! Şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuştu

Türk sanat müziği sanatçısı, şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Gönül Akkor'dan acı haber geldi. Şarkıcı Kamuran Akkor'un da ablası olan Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Gönül Akkor'un vefatıyla ilgili Film-San Vakfının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Gönül Akkor, 4 Şubat 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Akkor, Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladığı müzik yolculuğunda kısa sürede hem sanat müziği alanında hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Gönül Akkor, Türk Sanat Müziği'nde kazandığı şöhretin yanında pop müzik alanında da çalışmalar yaptı.

Farklı müzik türlerinde ortaya koyduğu çalışmaları bulunan Gönül Akkor'un seslendirdiği şarkılar arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" gibi eserler bulunuyor.