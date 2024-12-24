Araç sahipleri dikkat: Yaptırmayanlara 14 bin TL ceza

2024 yılında egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 9 bin 943 TL ceza kesilirken, bu rakam 2025 yılında 14 bin 310 TL’ye yükseltildi. Araç sahiplerinin, bu yüksek cezalardan kaçınmak için egzoz emisyon ölçümlerini zamanında yaptırması gerekiyor.

En Yüksek Ceza 114 Bin 584 TL

Kanunun ilgili maddeleri kapsamında en düşük ceza miktarı 14 bin 310 TL olarak belirlenirken, en yüksek ceza 114 bin 584 TL’ye çıkarıldı.

Diğer Cezalarda da Artış

Umuma açık alanlarda çevreyi kirletenlere 2024 yılında uygulanan 4 bin 810 TL’lik ceza, 2025 yılında 6 bin 923 TL’ye yükselecek.

Plastik poşetleri mevzuata aykırı şekilde ücretsiz veya esaslara aykırı dağıtan işletmeler, depo alanı hariç kapalı alanın her metrekaresi için 114,55 TL ceza ödeyecek.

Elektronik ortamda mevzuata aykırı satış yapanlara uygulanacak cezalar ise 20 bin 771 TL’den başlayarak 207 bin 747 TL’ye kadar çıkabilecek.

Yeni düzenlemelerle çevreyi koruma ve mevzuata uygunluğu teşvik etmek amacıyla cezaların caydırıcılığı artırıldı.