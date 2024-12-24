O ülkede yanardağ faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nda patlama medyana geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
O ülkede yanardağ faaliyete geçti
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea'nun yerel saatle 02.00 civarında faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, yanardağdaki faaliyetin gün boyunca devam ettiği ancak patlamanın bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

Lavların yaklaşık 650 dönümlük alanı kapladığı aktarılan açıklamada, patlamalar nedeniyle volkanik gaz salımının yüksek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeniden faaliyete geçmesi ihtimali nedeniyle yanardağın yakından takip edildiği belirtildi.

Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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