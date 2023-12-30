Araç Sahipleri Dikkat! Yüzde 58 Zam Geldi...

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 yılında, 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

Araç Sahipleri Dikkat! Yüzde 58 Zam Geldi...

Araç sahiplerinin merak ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne gelen zam oranı belli oldu. Yeni fiyatlar önceki yıla oranla yüzde 58,46 oranında arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi ise şu şekilde:

Araç Sahipleri Dikkat! Yüzde 58 Zam Geldi... - Resim : 1

Yeni tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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