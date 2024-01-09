Plaklarda yeni dönem uygulamasında il kodu ile harf grubu arasına karekod yerleştirme uygulaması başladı. Ancak bu uygulama araç sahiplerini üzdü. Çünkü zamlar derken bir de plaka masraflarıyla uğraşacaklar. Peki değiştirmeyene ceza ver mı? Değişim nasıl yapılacak?

Araç Sahiplerine 2024 Şakası! Eski Araç Plakaları Mı Değişiyor?

Sahte plakalar ya da merdiven altı plakaların önüne geçmek için uygulanan karakod uygulaması her araç sahibi için geçerlidir. Sahte plaka kullanma cezası 32.170 lira ve resmi belgede sahtecilikten dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezaları var.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı en yakın odaya giderek buradan plak değiştirme başvurusu yapılır. Ancak seri numaranızdan plak sisteminize kadar hepsi aynı kalacak. Sadece karekod eklenecek. 2023 yılında ücreti 932,65 TL'di. Ayrıca plaka yenileme için tek basım ücreti ise 80 TL, çifti 160 TL'dir. Bu veriler ışığında plaka değişim ücreti geçen yıla kıyasla %100'e yakın bir oranda zamlanmıştı.

15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası il kodu ile harf grubu arasına yatay şekilde işlenecek. Yetkili emniyet mensubu ve jandarma teşkilatındaki kişiler tarafından plakadaki karekod kontrol edilip gerekli bilgilere hızla ulaşılabilecek.