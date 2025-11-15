Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi: İşte 15 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları 15 Kasım itibarıyla güncellendi.

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında değişikliklere yol açıyor. Brent petrolün yükselmesiyle birlikte akaryakıt istasyonlarında tabela bir kez daha değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam yapıldı.

Zam kararının ardından sürücüler, büyük şehirlerdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. İstanbul, İzmir ve Ankara’da 15 Kasım 2025 tarihli akaryakıt fiyatları şöyle:


İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54.89 TL
Motorin: 57.39 TL
LPG: 28.23 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54.73 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 27.08 TL

Ankara

Benzin: 55.76 TL
Motorin: 58.65 TL
LPG: 27.60 TL

İzmir

Benzin: 56.09 TL
Motorin: 58.99 TL
LPG: 27.53 TL

