Halk otobüsüne silahlı saldırı! Aracından inip ateş açtı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir halk otobüsü, trafikte yaşanan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, otobüs sürücüsüne “nasıl bana yol vermezsin” diyerek aracından inen bir kişi, tabancayla şoför E.K.’ye doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri yolcu camından girerek şoför kabinine isabet etti. O anlarda araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın otobüsün ön kapısına yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da yer aldı. Şoför E.K., yolcuların güvenliğini sağlayarak otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.