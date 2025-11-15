Halk otobüsüne silahlı saldırı! Aracından inip ateş açtı

Malatya’da trafikte yaşanan tartışma sonrası bir kişi halk otobüsüne tabanca ile ateş açtı. Kurşun şoför kabinine isabet ederken sürücü ile yolcular yara almadan kurtuldu. Saldırgan kısa sürede yakalandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Halk otobüsüne silahlı saldırı! Aracından inip ateş açtı
Yayınlanma:

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir halk otobüsü, trafikte yaşanan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere göre, otobüs sürücüsüne “nasıl bana yol vermezsin” diyerek aracından inen bir kişi, tabancayla şoför E.K.’ye doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri yolcu camından girerek şoför kabinine isabet etti. O anlarda araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Halk otobüsüne silahlı saldırı! Aracından inip ateş açtı - Resim : 1

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın otobüsün ön kapısına yönelip yeniden ateş etmeye çalıştığı anlar da yer aldı. Şoför E.K., yolcuların güvenliğini sağlayarak otobüsü hızla bölgeden uzaklaştırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

