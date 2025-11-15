12 aracın birbirine girdiği kazada otoyol savaş alanına döndü! Yaralılar var

Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken trafik D-400’e yönlendirildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
12 aracın birbirine girdiği kazada otoyol savaş alanına döndü! Yaralılar var
Yayınlanma:

Gaziantep’te akşam saatlerinde TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi. Şehit Kamil ilçesi sınırlarında sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil, hafif ticari araç, TIR ve kamyonetlerin de aralarında bulunduğu 12 araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu’nun Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönlerindeki trafik akışı, D-400 kara yoluna yönlendirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

“İlk iki gün çok iyiydi...” Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı konuştu“İlk iki gün çok iyiydi...” Muazzez Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı konuştuGündem
İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 15 Kasım Cumartesi elektrik kesintileriİstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 15 Kasım Cumartesi elektrik kesintileriYurt
zincirleme kaza
Günün Manşetleri
Roketli saldırıda ölü ve yaralılar var
35 milyonluk vurgunda 14 tutuklama
CHP’den HSK’ya şikâyet
5 şehirde bu gece toz taşınımı bekleniyor
45 gün içinde sayacını değiştirmeyen yandı
Kış lastiği takmayana 5 bin 856 lira ceza
Türk plakalı araçlar için 18 Kasım'da yeni sistem başlıyor
İstanbul merkezli 5 uyuşturucu baronuna dev operasyon
'Gabar'ın üzerine çıkabilecek potansiyele sahip yeni bir alan var'
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Çok Okunanlar
Yarın 17 şehre kar yağacak! Yarın 17 şehre kar yağacak!
İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek!
İslam Memiş gram fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi İslam Memiş gram fiyatı için 8 bin TL tahmini verdi
Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!
Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı? Getirisi dudak uçuklattı! 750 bin TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran ne kadar kazandı?