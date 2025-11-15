12 aracın birbirine girdiği kazada otoyol savaş alanına döndü! Yaralılar var
Gaziantep’in Şehit Kamil ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken trafik D-400’e yönlendirildi.
Gaziantep’te akşam saatlerinde TAG Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi. Şehit Kamil ilçesi sınırlarında sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda otomobil, hafif ticari araç, TIR ve kamyonetlerin de aralarında bulunduğu 12 araç çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TAG Otoyolu’nun Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönlerindeki trafik akışı, D-400 kara yoluna yönlendirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.