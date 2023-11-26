Arsa Tarla ve İş Yeri Satışlarında Rekor

Konut satışlarındaki düşüşe karşın asra, tarla ve iş yeri satışları rekor kırdı. Satışlar yılın ilk 10 ayında 1,4 milyonu aştı.

Arsa Tarla ve İş Yeri Satışlarında Rekor

Arsa, tarla ve iş yeri satışları rekor kırdı. Konut satışlarında gerileme yaşanırken, arsa, tarla ve iş yeri satışları tüm zamanların en yüksek ocak-ekim dönemi rakamı olan 1,43 milyon adede ulaştı.

Konut dışı gayrimenkul satışları 10 ayda yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, toplam satışlar içerisinde arsa, tarla ve ticari gayrimenkullerin payı ilk kez 58,9'a yükseldi.

Konut ve iş yeri fiyatlarının aynı seyretmesi ancak kira geliri olarak iş yeri bedellerinin daha yüksek olması ve sınırlamaya tabi tutulmaması da iş yeri satışlarını arttıran etmenler arasında yer aldı.

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