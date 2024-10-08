Asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte son durum

Asgari ücret zammına dair beklentiler arttı ve araştırmalar hızlandı. En son ocak ayında yapılan zamla, asgari ücret hükümet tarafından 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Şimdi ise, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni zam oranını belirlemek için yapacağı toplantılar öncesinde, vatandaşlar yeni tutarı merakla araştırıyor. İşte, asgari ücret zammındaki son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET 2025’TE NE KADAR OLACAK?

Ocak 2024'te asgari ücret, yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 liraya yükseldi. Bu yıl için ara zam yapılmadı ve 2025 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret, yıl sonu enflasyon verileri dikkate alınarak belirlenecek.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammına dair toplantı tarihini henüz açıklamadı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor. Resmi tarih bilgisi açıklandığında gelişmeleri paylaşacağız.

GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı için net asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu.