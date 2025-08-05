Asgari ücret euro karşısında eridi: 7 ayda 7 bin TL buharlaştı!

2025 yılına yüzde 30 zamla giren asgari ücret, brüt 26.005 TL, net 22.104 TL olarak belirlenmişti. Ancak artan enflasyon ve kur dalgalanmaları, bu ücrete kısa sürede ciddi bir kayıp yaşattı. TÜİK’in temmuz ayı verilerine göre, yılın ilk yedi ayında asgari ücretin alım gücündeki kayıp yüzde 19,08’e ulaştı. Bu da maaşlarda 4.217 TL’lik bir erime anlamına geliyor.

Ekonomist İnan Mutlu’nun Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre ise brüt asgari ücret yılbaşında 708 Euro seviyesindeyken, ara zam yapılmaması nedeniyle temmuzda 558 Euro’ya kadar geriledi. Böylece sadece 7 ayda 150 Euro, yani yaklaşık 7.065 TL’lik bir kayıp yaşandı.

TÜRKİYE BALKANLARIN DA GERİSİNDE

Asgari ücretteki bu gerileme, Türkiye’yi uluslararası sıralamada da geri düşürdü. Yılın başında Macaristan, Karadağ, Sırbistan ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerin üzerinde yer alan Türkiye, artık bu ülkelerin gerisine düştü.

Nefes Gazetesi'nden Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, temmuz itibarıyla brüt asgari ücret Makedonya’da 584 Euro, Sırbistan’da 618 Euro, Karadağ’da 670 Euro, Macaristan’da ise 727 Euro olarak kaydedildi.

Asgari ücretin alım gücündeki dramatik düşüş, altınla kıyaslandığında daha net ortaya çıkıyor. AK Parti’nin iktidara geldiği Kasım 2002’de asgari ücretle 1.6 Cumhuriyet altını alınabilirken, bu sayı Aralık 2024’te 1’e, Ağustos 2025’te ise 0.7’ye kadar düştü. Aynı dönemde çeyrek altınla yapılan hesaplamada da benzer bir kayıp dikkat çekiyor: Kasım 2002’de 6.4 çeyrek altın alınabilirken, Aralık 2024’te 4.4, Ağustos 2025’te ise yalnızca 3 çeyrek altın alınabiliyor.

GEÇİM SINIRI 3 KAT AŞILDI

TÜRK-İş verilerine göre temmuzda açlık sınırı 26.413 TL, yoksulluk sınırı ise 86.036 TL olarak hesaplandı. Bu rakamlar, asgari ücretin yoksulluk sınırının üçte biri seviyesinde kaldığını gösterdi. Aynı dönemde mutfak enflasyonu yıllık bazda yüzde 42.6’ya ulaştı.

Artan yaşam maliyetlerine rağmen, hükümetin ara zam taleplerine sessiz kalması tepkilere yol açtı.

HÜKÜMETTEN ARA ZAM SİNYALİ GELMEDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yaptığı açıklamada, “Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız” demişti. Ancak temmuz ayı itibarıyla herhangi bir adım atılmadı ve asgari ücretliler enflasyon karşısında daha da ezildi.

Ekonomist İnan Mutlu, Türkiye’nin düşük ücret politikasıyla rekabet avantajı sağlama arayışının, çalışanlar üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirtti. Mutlu, “Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri ciddi anlamda asgari ücret seviyelerini yukarıya çekerken, Türkiye onların gerisinde kaldı. Son iki yıldır ara zam yapılmaması da bu sonuçta etkili oldu” dedi.

Açıklamasının devamında Mutlu, “Yılbaşında 708 Euro olan brüt asgari ücret, ara zam yapılmayınca temmuzda 558 Euro’ya kadar geriledi. Çok az farkla Bulgaristan’ın (551 Euro) önündeyiz. Buna rağmen, hala iş dünyasının işçi ücretlerinden şikayet ediyor olması da ayrı bir skandal” ifadelerini kullandı.