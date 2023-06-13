Asgari ücret maratonu başlıyor: Ara zam için ilk toplantı bugün yapılacak

Milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak etkileyen asgari ücret ile ilgili ara zam maratonu bugün başlıyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saatler 14.00'ü gösterdiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında bir araya gelecek.

Toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak. TÜRK-İŞ heyetine Pevrul Kavlak, TİSK heyetine ise Akansel Koç başkanlık edecek.

14.00'teki toplantıda taraflar görüşlerini dile getirecek ve güncel ekonomik veriler görüşülecek. Toplantının basına kapalı yapılması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayından itibaren geçerli olması beklenen ara zam ile birlikte yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.