Asgari Ücret Maratonu Başlıyor! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Komisyon Açıklaması
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Asgari ücret için 20 Kasım'dan sonra bir komisyon kuracaklarını söyleyen Atalay, " Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız" dedi. Vergi ve taşeron işçilerin konusunu gündeme getireceklerini söyledi
Asgari ücret, vergide adalet, taşeron işçilere kadro... Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon çatısı altındaki sendikaların Kocaeli'deki şubelerini ziyaret etti. Atalay, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı.
- Önümüzdeki aylarda asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Benim kamuoyuna dediğim şeyler var. Bu masada asgari ücretli de otursun diyoruz. Biz de asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde olmaz. Kasım ayının 20’sindi sonra yeni bir komisyon kuracağız. Hiç kurmadığımız bir şekilde komisyon olacak. 2 kadın 2 erkek olacak.
Örgütlülüğün önemine vurgu yapan Atalay, Meclis'te işçi sınıfını temsil edecek kimselerin olmamasını da eleştirdi.
- Çok büyük bir kesimin örgütsüz olduğu toplumda zorluklar eksik olmuyor. Sermaye ağırlıklı bir yöneticiler grubu ile karşı karşıya kaldık. Eskiden Meclis'te az sayıda işçi olurdu, artık o da yok. Bir elin parmak sayısı kadar da olsa temsil edilmeye razıyız.
Atalay'ın gündeminde vergide adalet ve taşeron işçiler de vardı.
- Önemli mesele vergi ve taşeron. Taşeron çözülecekti ama seçimden önce çok gündemde olan konu seçim sonrası hiç ağızlara bile alınmıyor ama buna birileri 'dur' diyecek. Biz genel seçimde 'Emekten yana olanlardan yana tavır alın' dedik, yerel seçim geliyor ve biz yine aynı sözü söyleyeceğiz.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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