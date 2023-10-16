Asgari Ücret Maratonu Başlıyor! Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan Komisyon Açıklaması

Asgari ücret, vergide adalet, taşeron işçilere kadro... Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, konfederasyon çatısı altındaki sendikaların Kocaeli'deki şubelerini ziyaret etti. Atalay, Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine yönelik dikkat çekici bir açıklama yaptı.

- Önümüzdeki aylarda asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Benim kamuoyuna dediğim şeyler var. Bu masada asgari ücretli de otursun diyoruz. Biz de asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde olmaz. Kasım ayının 20’sindi sonra yeni bir komisyon kuracağız. Hiç kurmadığımız bir şekilde komisyon olacak. 2 kadın 2 erkek olacak.

Örgütlülüğün önemine vurgu yapan Atalay, Meclis'te işçi sınıfını temsil edecek kimselerin olmamasını da eleştirdi.

- Çok büyük bir kesimin örgütsüz olduğu toplumda zorluklar eksik olmuyor. Sermaye ağırlıklı bir yöneticiler grubu ile karşı karşıya kaldık. Eskiden Meclis'te az sayıda işçi olurdu, artık o da yok. Bir elin parmak sayısı kadar da olsa temsil edilmeye razıyız.

Atalay'ın gündeminde vergide adalet ve taşeron işçiler de vardı.