Ergün Atalay'dan Uluslararası Sendikalara Gazze Çağrısı! "Zulmün Bitmesi İçin..."
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendika Konfederasyonu ile Avrupa Sendikaları Konfederasyonuna Gazze'de yaşananlarla ilgili mektup gönderdi. Atalay mektubunda, “Tarafları itidalli olmaya, yıkıp, yok etmek yerine barışı, sivil halkı korumaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, uluslararası sendikalara Gazze çağrısı yaptı. Atalay, Uluslararası Sendika Konfederasyonu Genel Sekreteri ile Avrupa Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri’ne mektup gönderdi. Atalay mektupta, başta Filistin olmak üzere Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediklerini belirtti.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Gazze Açıklaması
Gazze'de Filistinlilere uygulanan ambargoların İsrail baskıları nedeniyle insan onuruna yakışır yaşam koşullarını ortadan kaldırdığını ifade eden Atalay, dar bir bölgede yaşamaya mahkum bırakılan 2,5 milyon insanın elektrik, su, gıda, yakıt, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerden yoksun kaldığına dikkati çekti. Türk-İş Genel başkanı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanı sonucunda, aralarında 400 kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğine işaret etti.
- Bu zulmün sona ermesi için BM kararlarına uyulmasından ve iki devletli bir çözümden başka yol yoktur. Uluslararası işçi hareketinin en güçlü temsilcisi olan Uluslararası Sendika Konfederasyonu’nun gerekli girişimlerde bulunacağına inanıyorum. TÜRK-İŞ, Uluslararası Sendika Konfederasyonu’nun sorunun çözümüne bu yönde atacağı her adımı desteklemeye hazırdır.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi