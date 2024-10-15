Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar

Milyonlarca çalışan yeni yılda yapılacak asgari ücret zammını bekliyor. Peki kulislerde konuşulan rakam kaç? İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakamlar
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Asgari ücretin belirlenmesi için geri sayım başladı. Türkiye'de artan enflasyonun etkisiyle asgari ücret tartışmaları da hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek amacıyla Aralık ayında çalışmalarına başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız” açıklamasıyla dikkat çekti. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti kulislerinde hangi rakamlar konuşuluyor?

"Alım Gücü Korunacak"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini vurgulayarak Yeni Şafak Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, geçen yıl izledikleri yolun aynısını bu yıl da takip edeceklerini belirtti. Işıkhan, “Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum” dedi.

AK Parti Kulislerinde Konuşulan Rakamlar

AK Parti kulislerinde asgari ücretin enflasyon oranında artırılacağı konuşuluyor. Orta Vadeli Program (OVP) verilerine göre, 2025 yılı için enflasyon yüzde 17.5 olarak öngörülüyor. Eğer bu oran temel alınırsa, yeni asgari ücretin 19 bin 977 lira seviyesinde olması bekleniyor.

Yüzde 42 Artış Beklentisi

2024 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 41,5 - 42 aralığında açıklanmış durumda. Eğer zam için bu oran dikkate alınırsa, asgari ücretin 24 bin 142 lira seviyesine yükselmesi mümkün.

Uzmanlardan Tahmin: 25 Bin 500 Lira

Uzmanlar, 19 bin lira seviyesindeki bir asgari ücretin kabul edilebilir bir rakam olmadığını belirtiyor. Enflasyona karşı korunma vurgusu da göz önüne alındığında, yeni asgari ücretin yüzde 50 oranında bir artışla 25 bin 500 lira civarında olacağı tahmin ediliyor.

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