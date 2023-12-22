Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Yapay Zeka Yanıtladı! Geçen Sene Bilmişti

Asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte, vatandaşlar asgari ücrete yapılacak zam konusunu merak ediyor. 2024 yılında asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak gibi sorular ön planda. Ayrıca, asgari ücrete yapılacak zam konusunda birçok tahmin ortaya atılıyor. Bu tahminlerden biri de yapay zekadan geldi. Peki, yapay zeka asgari ücret için hangi rakamı öngördü? Yapay zeka, 2024 yılı için asgari ücret tahminini ne olarak belirledi? İşte detaylar...

İşte Asgari Ücret Tahminide Öne Çıkan Rakamlar

Asgari ücretin kaç para olacağı konusunda tahminler gelmeye devam ediyor. İşte Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın asgari ücret açıklamaları...

Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Uzmanı İsa Karakaş asgari ücrete yönelik olarak yapmış olduğu açıklamasında "Şu anda mevcut asgari ücret 11.402 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 30’luk bir zam yapılırsa 14.822 liraya çıkıyor. Eğer asgari ücreti %35’lik bir zam yapılırsa 15.392lira oluyor. Yüzde 40’lık bir zam yapılırsa 15.962 TL oluyor. Asgari ücreti %45 bir zam yapılırsa 16.532 lira oluyor. Asgari ücreti %50 zam yapılırsa da 17.103 TL oluyor.

"17 Bin İle 18 Bin Bandı Arasında Bekliyoruz"

Bizim hesaplarımıza göre 17 bin ile 18 bin bandı arasında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Bugün itibariyle sadece enflasyon farkını baz alırsak herhangi bir refah payı olmasa bile asgari ücret 15 bin 250 TL. Yılsonu OVP ve Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon farkı göz önünde bulundurduğumuz zaman yüzde 38'lik zamla 15 bin 735, yüzde 50 zamla 17 bin 104 TL, yüzde 55 ile 17 bin 675 TL, yüzde 60 zam yapılması halinde 18 bin 245 TL olacak" diyerek rakamı verdi.

Asgari Ücret Yapay Zekaya Göre Bakın Kaç Para Olacak!

2024 yılı asgari ücret kaç para olacak konusunda bir tahmin de yapay zekadan geldi. Peki yapay zeka hangi rakamı verdi?

Verilen rakamlar üzerinden hesaplama yapan Yapay Zeka ise asgari ücret zam oranını yüzde 55 olarak açıklarken yüzde 55 üzerinden zam gelmesi durumunda ise asgari ücret maaşı 17 bin 675 TL seviyesine yükselecek.