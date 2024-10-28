Asgari ücret ve emekli aylığı ne kadar olacak? AK Parti'de konuşulan rakam belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı "asgari ücret ne kadar olacak" haberlerinde. Yeni yıl yaklaştıkça tahminlerde belli olmaya başladı. Ancak işveren ve işçi farklı rakamları konuşuyor. Hükümet ve muhalefet de asgari ücret zammına ilişkin farklı oranları savunuyor.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyona yakın asgari ücretli çalışan bulunuyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. Zam oranı yüksek enflasyon nedeniyle artırılırken asgari ücret 2024 yılında 17 bin 2 lira oldu.

IMF'ten uyarı geldi

Ekonomi yönetimi enflasyonu düşürmeye çalışırken, IMF'den de asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir uyarı geldi. IMF enflasyonu yeniden zıplatacak bir zam artışından kaçınılması gerektiğini söyledi. İşverenlerin yüzde 25 zam oranına kesin gözüyle baktığı konuşulurken AK Parti kulislerinde konuşulan rakam belli oldu.

Ekonomi yönetimi, asgari ücreti enflasyonla doğru oranda artırmayı planlıyor. Bu nedenle şimdi gözler son çeyrek enflasyon verilerinde. Beklenen oran ise yüzde 25 civarında. Eğer bu rakama göre zam yapılırsa asgari ücret 21 bin 250 liraya yükselecek.

Türkiye gazetesinin haberine göre ise AK Parti kulislerinde asgari ücretin yüzde 28-30 civarında artırılması konuşuluyor.

Muhalefet en az 30 bin lira diyor

Yüzde 28-30’luk artış ile de yeni asgari ücret 22 bin lira civarına yükseliyor. İş dünyası da asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılacağını bekliyor. Muhalefet ise hala yüksek olan enflasyona dikkat çekerek, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söylüyor.

Aralık ayı itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalara başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücretin yaşam standartlarını iyileştirecek, ekononin istikrarına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini söylüyor.

Emekli aylığı ne kadar olacak?

Emekli aylıkları ise son altı aylık enflasyon oranına göre zamlanacak. Tahminler son altı aylık enflasyonun yüzde 20 olacağını öngörüyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de bu oranda bir zam yapılması bekleniyor.