Anaokulunda kahve faciası: 1.5 yaşındaki Aden yanıklar içinde

Adana'da 1.5 yaşında Aden Aslan, anaokulunda kahveleşme sonucu sonuçta ve tümünde 2. derece yanıklar oluştu. Aile, olayın ardından okul hakkında şikayette bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Anaokulunda kahve faciası: 1.5 yaşındaki Aden yanıklar içinde
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Olay, 25 Ekim öğle saatlerinde Çukurova ilçesindeki Özel Çam Anaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, küçük Aden'in üzerine anaokulunda kahve döküldü. Olayın ardından anaokulu yönetimi, Aden'i hemen teslim aldı ve burada annesi Aslı Aslan'a bilgi verildi.

Hastaneye gelen anne, kızının bölgesinde ve vücudunda 2. derece yanıklar olduğunu öğrenince şok yaşandı. Tedavinin ardından taburcu edilen  aile, ihmalkar davranış nedeniyle okul yönetimi hakkında şikayette bulunuldu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Aslı Aslan, konuyla ilgili detaylarını şu şekilde paylaştı:
"Anaokulu yönetimi, gidişat gidişatında iddialı olarak kamera kayıtlarını reddediyor. Kızın ülkesindeki yanıklar bir fincan kahveyle açıklanacak gibi değil. Krem uygulanırken bile soyuluyor. Bu sorumsuzluk kabul etmiyoruz."

Anaokulu yönetimi ise sözünü, elinde kahve fincanı olan bir öğretmen ile başka bir öğretmenin çatışması sonucu Aden'in üzerine kahve döküldüğünü, çocuğunu gözeterek hemen yönlendirdiklerini ve aileye de bilgi verdiklerini belirtti. Ayrıca olaya müdahale eden idari işlemin başlatılacağı kaydedildiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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