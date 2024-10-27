Rengi ile görenleri mest ediyor! Bu göl İstanbul'da yer alıyor
Rengi ile görenleri mest eden bu gök İstanbul'da yer alıyor. İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçesinde yer alan Terkos Gölü sonbaharda bir başka güzel.
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İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçesinde yer alan Terkos Gölü'ndeki yeşil bitkilerin sonbaharla birlikte renk değiştirmesi dronla kaydedildi. Kentin önemli su kaynaklarından Durugöl olarak da bilinen Terkos Gölü'nün Arnavutköy'de kalan kısmında, sonbaharla birlikte gölün kıyı kesimlerinden yüzeye yayılan yeşil renkli bitkilerin renk değişimi görsel şölen oluşturdu.
BU GÖL İSTANBUL'DA YER ALIYOR
Bitkilerin renk değişimi, gölün yüzenin bazı kesimlerini pembeye dönüştürdü.
Dronla görüntülenen Terkos Gölü'ndeki manzara izleyenleri hayran bıraktı.
Göldeki sandalların ve çevredeki az sayıda kişinin balık tuttuğu anlar ise güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı