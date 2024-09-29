Asgari ücret zammı için kritik tahmin

CNBC-e canlı yayınında açıklamalarda bulunan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, asgari ücrete yapılacak zam konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sezgin, enflasyonun yükselmemesi için atılan adımların önemli olduğunu vurgulayarak, asgari ücrette ara zam yapılmamasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu belirtti.

Sezgin, ortalama enflasyon ve büyüme tahminlerine göre asgari ücretteki artışın yüzde 30 civarında olabileceğini ifade etti.