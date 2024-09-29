Asgari ücret zammı için kritik tahmin

Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücret zammını merakla bekliyor. İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, ortalama enflasyon ve büyüme tahminlerine göre asgari ücretteki artışın yüzde 30 civarında olabileceğini ifade etti.

Mert Sagit Mert Sagit
Asgari ücret zammı için kritik tahmin
Yayınlanma:

CNBC-e canlı yayınında açıklamalarda bulunan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, asgari ücrete yapılacak zam konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

 Sezgin, enflasyonun yükselmemesi için atılan adımların önemli olduğunu vurgulayarak, asgari ücrette ara zam yapılmamasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu belirtti.

 Sezgin, ortalama enflasyon ve büyüme tahminlerine göre asgari ücretteki artışın yüzde 30 civarında olabileceğini ifade etti. 

Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar?Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar?Ekonomi
Asgari ücret asgari ücret ne kadar olacak
Günün Manşetleri
Beyrut'ta büyük yıkım
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
Joe Biden'dan İsrail'e destek
Lübnan'da 3 gün yas ilan edildi
Galatasaray son dakikada yıkıldı
"Savaşın bölgeye yayılması konusunda İsrail'de, Netanyahu'da bir arzu var"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması
"Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olmayı sürdüreceğiz"
Ünlü oyuncu Ahu Tuğba toprağa verildi
Lübnan'da 1030 kişi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti
Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki Dışişleri Bakanlığından ABD'nin kararına tepki
Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor Kerem Aktürkoğlu atmaya devam ediyor
Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti Polise silahla ateş açtı sonra intihar etti
Manisa'da kan donduran ölüm Manisa'da kan donduran ölüm