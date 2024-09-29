Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 671 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:



Gram altın fiyatı

Alış: 2.919,66

Satış: 2.920,22

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.671,45

Satış: 4.774,56

ONS altın fiyatı

Alış 2.656,73

Satış: 2.659,75

Cumhuriyet altını

Alış: 18.685,81

Satış: 19.039,82

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.313,71

Satış 9.549,11

Ata altın fiyatı

Alış: 20.199,39

Satış: 20.706,72

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.651,43

Satış: 2.496,70

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.779,08

Satış: 2.933,26

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.685,81

Satış: 19.039,82