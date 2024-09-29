Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2 bin 919 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 2.656 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 29 Eylül altın fiyatları...

Mert Sagit Mert Sagit
Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar?
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Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram altın güne 2 bin 919 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 671 liradan başladı. Güncel altın fiyatları şöyle:


Gram altın fiyatı

Alış: 2.919,66

Satış: 2.920,22

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.671,45

Satış: 4.774,56

ONS altın fiyatı

Alış 2.656,73

Satış: 2.659,75

Cumhuriyet altını

Alış: 18.685,81

Satış: 19.039,82

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.313,71

Satış 9.549,11

Ata altın fiyatı

Alış: 20.199,39

Satış: 20.706,72

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.651,43

Satış: 2.496,70

22 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 2.779,08

Satış: 2.933,26

Ziynet altın fiyatı

Alış: 18.685,81

Satış: 19.039,82

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