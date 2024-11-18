Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte 2025 yılı asgari ücret zammı için kulislerdeki tartışmalar hız kazandı. Milyonlarca çalışanın doğrudan etkileneceği, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili heyecan dorukta. Çeşitli senaryolar gündeme gelirken, asgari ücretteki zam oranı üzerine pazarlıklar başladı.

Asgari ücret zammına dair gözler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantılara çevrilmişken, kamuoyunda farklı tahminler ve talepler öne çıkıyor. Komisyonun ilk toplantısının yıl sonunda yapılması bekleniyor. Zam oranının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona mı dayalı olarak belirleneceği, şu anki en önemli tartışma konusu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN PAZARLIK ORANLARI

Asgari ücretle ilgili pazarlıkların başlangıç oranı, hem iktidar hem de muhalefet kanadında yüzde 25-35 arasında bir artış olarak öngörülüyor. Muhalefet partilerinin talepleri ise şu şekilde:

CHP: 30 bin lira

İYİ Parti: 28 bin lira

Yeniden Refah Partisi: 35 bin lira

Gelecek Partisi: 33 bin 337 lira

DEM Parti: 35 bin lira

ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

Ocak ayında yüzde 25'lik bir artış yapılması durumunda yeni asgari ücret 21 bin 252 lira seviyesinde olacak. Merkez Bankası’nın hedeflediği yüzde 44'lük artışla, asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak. Yüzde 21'lik bir artış yapılırsa, asgari ücret 20 bin 572 lira olacak. Yüzde 26'lık bir artışla 21 bin 422 lira, yüzde 30'luk artışla ise 22 bin 102 lira belirlenmesi bekleniyor.

Yüzde 40'lık bir zam yapılması durumunda ise yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine yükselecek. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre hedeflenen yüzde 41,5'lik artışla asgari ücret 24 bin lirayı aşabilir. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5’lik bir artışla ise 19 bin 977 lira olacağı tahmin ediliyor.