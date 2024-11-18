Havada 3 saatlik panik: Yolcular fenalaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan saat 16.00’da kalkan uçak, yaklaşık 3 saat boyunca havada kaldı. Kayseri’ye zorunlu iniş yapmadan önce uçağındaki yolcuların bir kısmı rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, Kayseri’de müdahale gerçekleştirdi. Sabah’ın haberine göre, uçaktaki birçok yolcu Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.

Bir yolcu, "Böyle bir rezillik görmedim, kimse bilgi vermedi. Kendi imkânlarımla gidiyorum, işlerimin aksamaması için 3 saatten fazla mağduriyet yaşadım" dedi.