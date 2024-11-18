Meteoroloji duyurdu: 16 il için sarı kodlu uyarı

Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinde ise yer yer kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Batman ve Osmaniye için kuvvetli yağış, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Siirt, Tunceli ve Şırnak için ise karla karışık yağmur ihtimaline karşı "sarı" kodlu uyarı yapıldı.

Güneydoğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara’da ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.