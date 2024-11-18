Milli takımda o isim kadrodan çıkartıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi önemli değişiklikler yaptı. Bundesliga'da Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN CEZASI

Son olarak dün oynanan Galler maçında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı, bu nedenle cezalı duruma düştü. Bu gelişme üzerine Bardakcı, Karadağ karşılaşmasının kadrosundan çıkartıldı.

CİHAN ÇANAK VE GÖKHAN SAZDAĞI KADRODA

A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ maçı öncesi Ümit Millî Takım'dan Cihan Çanak ve Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nı A Millî Takım kadrosuna dahil etti. Bu değişiklikler, takımın son maç öncesi kadro yapısını etkiledi.