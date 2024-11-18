Teğmenler soruşturmasının tutanağı ortaya çıktı

Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’ün haberine göre, soruşturma kapsamında 13 Kasım 2024 tarihinde "Disiplin Soruşturması Sonuç Raporu" tamamlandı. 15 Kasım 2024 itibarıyla bazı teğmenlere savunmalarını üç gün içinde vermeleri için tebligat yapıldı. Savunma süresini tamamlayamayanlar için ise iki gün ek süre tanınacağı belirtildi.

Teğmenlere yönelik disiplin soruşturmasının gerekçesi, TSK Kanununun 20/1-c ve TSK Yüksek Disiplin Kuralları Yönetmeliği’nin 9. maddelerinde yer alan “disiplinsizliği oluşturabilecek” eylemler kapsamında değerlendirildi. İlgili maddeler uyarınca, teğmenlerden, “hizmete engel davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle savunmaları talep edildi.

Soruşturma Maddeleri:

Mevzuattan kaldırılan yeminin okunması için sıralı amirlerden izin talep edilmesine ve olumsuz yanıt alınmasına rağmen 30 Ağustos 2024 tarihinde tören alanında bu yeminin okunması için hazırlık yapılması ve tören günü bu faaliyetin idare edilmesi.

Askeri alanda izinsiz ve program dışı gerçekleştirilen bu eylemin, askeri disiplin ve hizmet üzerindeki olumsuz etkisi.

Olayların Gelişimi: 13 Ağustos 2024’ten itibaren, mezun teğmenlerin Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’na başvurarak, vefat eden arkadaşları İsmail Karaağaç’ı anmak ve mevzuattan kaldırılan andı okumak için taleplerde bulundukları belirtildi. Teğmen E.E’nin, 19 Ağustos 2024’te ilk başvurusunu yaptığı ve ardından farklı makamlara birkaç kez daha başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Tören Öncesi Uyarılar: Tabur komutanı tarafından, andın okunmasının uygun olmadığı ve bu talebin reddedildiği teğmenlere iletildi. 20 Ağustos 2024’te yapılan tabur içtimasında, tüm personele, yönergeye uyulması gerektiği ve farklı bir yemin metninin okunamayacağı bildirildi.

29 Ağustos 2024 Akşamı ve Resmi Törenden Sonrası: Mezuniyetten bir gün önce, geleneksel tabur eğlencesi sırasında Harbiyelilerin marşlar ve türküler okuduğu, devre ikincisinin ısrarı üzerine mevzuattan kaldırılan andın okunduğu belirtildi. 30 Ağustos 2024’te, teğmenlerin programda olmayan ve mevzuattan kaldırılan bu andı, geleneksel kılıç çatma sırasında devre birincisi tarafından okumaları planlandı.

Törenin resmi bölümünden sonra yapılan duyuruyla, teğmenlerin sahada toplanması ve bu eylemin gerçekleştirilmesi planının bir gün önceden yapıldığı anlaşıldı.