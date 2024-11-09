Asgari ücret zammı için yeni tahmin: 22 bin TL'yi geçebilir

Merkez Bankası, 2024 yılı için enflasyon tahminini yüzde 44'e çıkarırken, bu durum 2025 asgari ücret zammına yönelik beklentileri değiştirdi. Daha önce yüzde 25 civarında bir artış beklenirken, enflasyonun bu şekilde yükselmesi, zam oranının daha yüksek olacağına dair tahminleri gündeme getirdi.

Asgari ücret zammı için yeni tahmin: 22 bin TL'yi geçebilir
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Asgari ücret zammının enflasyon oranına paralel olarak belirleneceği ve çalışanların alım gücünü koruyacak şekilde yapılması gerektiği vurgulanıyor. Yüzde 25'lik bir artışın, enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminindeki artışın asgari ücrette yapılacak zammı etkileyeceğini belirterek, yıl sonu enflasyonunun yüzde 42-44 seviyelerinde olması halinde asgari ücrete yapılacak artışın yüzde 30-35 arasında olacağını öngördü. Bayram, bu durumda asgari ücretin 22.102 TL'ye çıkabileceğini ifade etti.

Bayram ayrıca, çalışanların alım gücünü artırmak için vergi düzenlemelerinin güncellenmesi gerektiğini, vergi dilimlerinin yeniden belirlenmesi ve vergi iadeleri gibi önlemlerin de destek sağlayabileceğini belirtti. Bu düzenlemelerin, enflasyona bağlı oransal artışların riskini de azaltabileceğini vurguladı.

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