Türkiye’nin en zengin 20 şehri belli oldu: İşte o liste

Türkiye’nin en zengin şehirleri sıralaması, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2024 verileriyle güncellenerek önemli değişiklikler gösterdi. Bu yıl, bazı şehirler büyük sürprizlerle yükselirken, diğerlerinde sınırlı değişimler gözlendi. En dikkat çeken değişim ise, geçen yıl 11. sıradayken bu yıl 6. sıraya çıkarak büyük bir yükseliş kaydeden bir şehirde yaşandı; bu şehir rekor artışıyla listeye damgasını vurdu.

TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

1. İSTANBUL

Eylül 2024: 5 trilyon 665 milyar 749 milyon 138 bin TL

Haziran 2024: 6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

2. ANKARA

Eylül 2024: 1 trilyon 970 milyar 856 milyon 868 bin TL

Haziran 2024: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

3. İZMİR

Eylül 2024: 812 milyar 657 milyon 583 bin TL

Haziran 2024: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

4. ANTALYA

Eylül 2024: 566 milyar 112 milyon 40 bin TL

Haziran 2024: 513 milyar 842 milyon 573 bin TL

5. BURSA

Eylül 2024: 470 milyar 970 milyon 548 bin TL

Haziran 2024: 442 milyar 526 milyon 694 bin TL

6. GAZİANTEP

Eylül 2024: 466 milyar 693 milyon 187 bin TL

Haziran 2024: 194 milyar 182 milyon 765 bin TL

7. KOCAELİ

Eylül 2024: 370 milyar 642 milyon 106 bin TL

Haziran 2024: 319 milyar 80 milyon 233 bin TL

8. ADANA

Eylül 2024: 321 milyar 935 milyon 311 bin TL

Haziran 2024: 236 milyar 144 milyon 441 bin TL

9. KONYA

Eylül 2024: 284 milyar 951 milyon 619 bin TL

Haziran 2024: 210 milyar 878 milyon 525 bin TL

10. DENİZLİ

Eylül 2024: 229 milyar 148 milyon 437 bin TL

Haziran 2024: 133 milyar 625 milyon 52 bin TL

11. HATAY

Eylül 2024: 220 milyar 424 milyon 306 bin TL

Haziran 2024: 181 milyar 448 milyon 686 bin TL

12. MERSİN

Eylül 2024: 203 milyar 359 milyon 816 bin TL

Haziran 2024: 209 milyar 33 milyon 536 bin TL

13. MUĞLA

Eylül 2024: 180 milyar 952 milyon 467 bin TL

Haziran 2024: 211 milyar 376 milyon 926 bin TL

14. KAYSERİ

Eylül 2024: 180 milyar 278 milyon 192 bin TL

Haziran 2024: 149 milyar 163 milyon 37 bin TL

15. MANİSA

Eylül 2024: 169 milyar 715 milyon 819 bin TL

Haziran 2024: 127 milyar 693 milyon 83 bin TL

16. SAMSUN

Eylül 2024: 147 milyar 94 milyon 712 bin TL

Haziran 2024: 111 milyar 459 milyon 446 bin TL

17. BALIKESİR

Eylül 2024: 142 milyar 685 milyon 333 bin TL

Haziran 2024:146 milyar 363 milyon 511 bin TL

18. AYDIN

Eylül 2024: 135 milyar 91 milyon 807 bin TL

Haziran 2024: 144 milyar 266 milyon 467 bin TL

19. TEKİRDAĞ

Eylül 2024: 133 milyar 748 milyon 994 bin TL

Haziran 2024: 126 milyar 950 milyon 976 bin TL

20. ESKİŞEHİR

Eylül 2024: 121 milyar 330 milyon 523 bin TL

Haziran 2024: 106 milyar 970 milyon 258 bin TL