Asgari ücret zammı pazara gelmeden eridi! Bu asgari ücretle kim geçinecek?

2017’de asgari ücretli oranı yüzde 35'lerdeylen, şu anda bu oran yüzde 50'ye ulaştı. Orta gelirli yok olmaya başladı, özel sektör çalışanlarının maaşı, asgari ücretten bir tık üstü oldu.

1 senede kiralar yüzde 109 artarken, üniversite eğitim ücretleri de yüzde 108 oranında pahalılaştı. Çocuk bakım/kreşlerinin fiyatları yüzde 85 arttı, Kuaförler ortalama yüzde 70 zamlandı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre taze sebzelere 1 senede yüzde 125, doğal gaza ise yüzde 124'lük zamlar geldi. Genel enflasyon yüzde 47 oldu. Ancak asgari ücrete yapılan zam yüzde 30'da kaldı...

Pazara bir giren 2 saat çıkamıyor. En ucuz fiyatları bulmak için 7 kere dolaşıyor. Küçücük sepetler bin liraya bile dolmuyor, paranın değeri her geçen gün düşüyor.

Harcama kalemleri tek tek artmaya devam ediyor, alım gücü her geçen gün azalıyor. Vatandaşlar, Ticaret Bakanlığının "Denetimleri arttıracağız fahiş fiyatları durduracağız" açıklamasına tepkiyi, "Hakkımızda hayırlısı" diyerek veriyor.