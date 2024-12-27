El emeği göz nuru ürünler Ankara'da sergilendi! Bakan Mehmet Nuri Ersoy açılışa katıldı

El emeği göz nuru ürünler sergilendi, Ankara Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Festivalin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Sanatçılar günlerini, hatta haftalarını verdikleri, her bir parçasında emek kokan ürünlerini festivalde sergiledi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 25 sanatçının her bir eserini detaylıca inceledi, sanatçılarla sohbet ederek, eserleri hakkında bilgi aldı.

Sanatçı Mustafa Baştan, filografi sanatıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un portresini yaptı. Baştan, portreyi 300 çivi ve bin metre ip kullanarak 3 günde tamamladığını söyledi.

Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivali'ne geleneksel el sanatlarını da dahil ettiklerini belirtti.

25 sanatkarın yer aldığı festivalde, el sanatları, sedef, cam, mozaik, iğne oyası, telkari işleme, çini, ahşap oyuncak, çorap örücülüğü, deri işleri ve tespih yapımı sanat dallarının ürünleri festivalde göz doldurdu.

Festival, 28 Aralık'a kadar Çukurambar Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilecek.