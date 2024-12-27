Vatan Partisi, 22 bin liralık asgari ücreti protesto etti! Utku Reyhan açıklama yaptı

Yeni asgari ücrete bir tepki de Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi Ankara İl Başkanlığı asgari ücreti Kızılay'da protesto etti.

Parti adına açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, enflasyonun sorumlusunun işçi olmadığını belirtti.

Utku Reyhan, "Bu bir kölelik ücretidir. Bu ücretle bir ailenin sadece mutfak masrafı belki karşılanabilir. Barınma, giyim, sağlık, eğitim, kültür vb. zorunlu ihtiyaçların bu ücretle karşılanma ihtimali yoktur. Asgari ücreti sadece yüzde 30 artıranlar, son bir yılda bu ülkede iğneden ipliğe gelen devasa zamların farkında mı? Fildişi kulelerinde kalanlar, devlet imkânları ile lüks hayat yaşayanlar, israfı yaşam tarzı haline getirenler Ankara'da 22 bin liranın tamamıyla başını sokacak bir ev bile bulunamayacağının farkında mı? Neymiş, ücret artışları talep yaratıyormuş, o da enflasyonu tetikliyormuş. Bankadaki parası durduğu yerde yüzde 50'den fazla kazananların yarattığı talep enflasyon yaratmıyor ama işçi yüzde 50 zam alsa enflasyon canavarı ayağa kalkıyor! Ekonomik şartlar ne olursa olsun kâr marjlarını asla düşürmeyen, alanlarında tekelleşmiş büyük sermayenin kafasına göre fiyat belirlemesi enflasyon yaratmıyor da asgari ücretli, emekli, işçi, memur yaratıyor. Bu masalları çocuklara bile anlatamazsınız." dedi.

Utku Reyhan hükümetin ekonomi politikasını kemer sıkma değil kement sıkma olarak tanımladı. Reyhan, "Neymiş 2025 sonunda enflasyon yüzde 30 olacakmış... Bize bir yıl sonraki tahmine göre maaş belirliyorlar. Doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Maaşları bugünün enflasyon ateşinde eritiyorlar. Artık bu ücretlerle kemer sıkılmıyor, ücretlinin boynundaki kement sıkılıyor." dedi.

Utku Reyhan, Türkiye ekonomisinin daha iyi koşullara ulaşması için kaynağın olduğunu söyledi. Reyhan, "Türkiye'nin hem işsizine iş bulacak, hem de çalışanlarını insanca yaşatmaya yetecek kaynakları var. Hükümete sefalet ücreti dayatan büyük sermaye aynı zamanda Türkiye'de kazandıkları 500 milyar doları götürüp yurtdışı bankalarına yatıranlardır. Onlar 300 milyar dolar değerindeki altınlarını banka kasalarına saklayanlardır. Vatan Partisi olarak söz veriyoruz! Düzen partilerini değil, bizi iktidara taşıyın bu 800 milyar doları Türk bankaları üzerinden ülkemize sokacağız. Bu kaynak, yeni iş alanları için, istihdam için, bol bol üretmek ve insanca maaşlar için kullanılacaktır." dedi.